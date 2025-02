Patyra zdradzał żonę i ma nieślubną córkę. Teraz poucza o wartościach katolickich: "Postrzegamy małżeństwo jako związek 3 osób. Bo i Jezus tam jest"

Dobrze, że Pan Rafał ma tak wspaniałą żonę która umiała wybaczyć a on uświadomił sobie , że rodzina jest najważniejsza. Oboje po takich doświadczeniach wiedzą o czym mówią bo sami to przeżyli i dzielą się własnymi doświadczeniami. Czasami warto posłuchać mądrych ludzi po przejściach i skorzystać z rad dla własnego szczęścia. Kiedyś pamiętam panią profesor która miała piękny wykład na temat opieki paliatywnej nad pacjentem i po dwóch latach spotykam tą samą panią profesor na kolejnej konferencji , która rozpoczęła swój wykład słowami,, tak tu pięknie wam opowiadałam niedawno o opiece paliatywnej i wydawało mi się , że wszystko wiem i wszystkich pacjentów rozumiem i jak się myliłam. Teraz dopiero wiem, co rodzina czuje obliczu śmiertelnej choroby bo sama to przeżyłam opiekując się umierającym synem’’ Pan Rafał zapewne tez nam chce przekazać swoje doświadczenie życiowe i tak to odbieram a miłość przecież jest najważniejsza w tym naszym krótkim życiu 🥰