TV Republika WYŚMIAŁA Michała Szpaka i jego skarpety LGBT: "Jaki piosenkarz taki sklep". Już zareagował. Klasa?

Michał Szpak odpowiada na wpis TV Republika

TV Republika opublikowała artykuł na temat oferty w sklepie Michała Szpaka. Zatytułowano go: "Michał Szpak sprzedaje skarpetki LGBT. Jaki piosenkarz taki sklep". Po wejściu na ich stronę można przeczytać, że "nie jest to sklep dla zwykłych ludzi". Wpis oczywiście nie umknął uwadze Michała Szpaka, który we wpisie na Instagramie wbił szpilę pracownikom prawicowej stacji.