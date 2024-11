Twarz Lindsay Lohan wyraźnie ewoluowała. Lekarz medycyny estetycznej WYLICZYŁ zabiegi, jakim się poddała

Lindsay Lohan , podobnie jak wiele innych gwiazd, których pierwsza fala popularności przypadła na szczenięce lata, w pewnym momencie straciła samokontrolę, zatracając się w wirze hucznych imprez, a co za tym idzie, łatwo dostępnych używek. Jedna z największych skandalistek lat dwutysięcznych postanowiła odciąć się od dawnego wizerunku. Po zakończonej terapii w ośrodku leczenia uzależnień stopniowo udało jej się powrócić do łask decydentów filmowych.

Ekspert medycyny estetycznej ocenił poprawki urodowe Lindsay Lohan

Wszystko wskazuje na to, że 38-latka wzorem wielu swoich znanych koleżanek zaczęła ingerować w urodę. Brytyjski specjalista w dziedzinie chirurgii plastycznej, dr Johnny Betteridge opublikował filmik w serwisie TikTok, wskazując na prawdopodobne zabiegi, jakim się poddała.

Z chirurgicznego punktu widzenia wygląda to tak, jakby przeszła górną blefaroplastykę, czyli zabieg rekonstrukcji górnej powieki . Skóra w tym obszarze jest mniej wiotka niż kiedyś - spostrzegł.

Dużo by się na to złożyło. W pewnym stopniu to utrata wagi, ale przede wszystkim rozpuszczenie wypełniaczy, a następnie wykonanie ich bardziej precyzyjnie prawdopodobnie w środkowej części twarzy, policzkach i ustach - przedstawił w materiale.