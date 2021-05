Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Piotr Gąsowski nazwał Maję Hyży... AGNIESZKĄ. Widzowie: "Ale dowalił. WSTYD"

Gromi 32 min. temu zgłoś do moderacji 11 0 Odpowiedz

Nie rozumiem czemu jest przyjęte tak, że to głównie kobiety zmieniają nazwiska na nazwisko męża (to żaden przywilej w trakcie zawierania małżeństwa), później jeżeli na coś zapracujesz a wyjdzie tak że dojdzie do rozwodu- ludzie powiedzą, że na nazwisku męża jedziesz. Przecież to było też twoje nazwisko przez pewien czas- to nie nazwisko zapracowało na to co posiadasz, tylko ty dla nazwiska coś dałaś.