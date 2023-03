TYLKO NA PUDELKU: Atak hakerski na profil Antka Królikowskiego? Ekspert komentuje: "Odzyskiwanie konta RZADKO trwa kilka minut"

Mamo Antka za... 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

I na bank doczekamy się podobnego wygłoszenia slow jak w przypadku walki sobowtórów. Po 2 dniach będzie coś na podobnego jak wtedy. Wrzucił myśląc ze ktoś go zrozumie, dostał hejt skasował, napisał zd hakerzy. Podobnie było z walka sobowtórów wrzucił, potem tłumaczył swój sposób widzenia , wycofał się, i dopiero później większe oświadczenie. Ten człowiek przekonany jest o swoim punkcie widzenia jako słusznym tylko świat go nie rozumie. A jak dochodzi do ściany to walnie jakieś oświadczonko. Wiecznie ją wciąga w swoje problemy. Jak policja go złapała to tez jej wina i ze leczyć się nie mógł tez jej wina. To on wciąga ją w brudne swoje śmieci a ona może i robi kontrataki ale sama z siebie nic nie zaczyna. Pytanie jest takie gdzie jest granica jego poczynań bo to może skończyć się kompletna tragedia. Mamo Antka zatrzymaj to - może jakieś ubezwłasnowolnienie na zły stan zdrowia. Matka jesteś nadal. Wiec nie udawaj ze tego nie widzisz.