TYLKO NA PUDELKU: Była narzeczona Piotra Mroza PRZERYWA MILCZENIE. "Mam nadzieję, że uda się mi poznać mężczyznę, z którym założę szczęśliwą rodzinę"

Zaraz pewnie będzie zlot kobiet , których jedynym celem są oświadczyny i ślub, z hejtem na niego. Halo , proszę pań, facet ma prawo zmienić zdanie i odejść. Nawet oświadczyny nie mogą go do niczego zmusić, bo on niczego nie musi. Jak facet chce być z kobietą , to po kilku miesiącach znajomości weźmie ślub , bo chce !! Pewnie wiele kobiet , gdyby mogła ,uwiązałaby faceta na smyczy i trzymała do końca życia. Dobrze , że umieją się wyrwać. Dlaczego kobiety tak bardzo siebie nie szanują , że nawet udawana miłość je zadowala ? Czy one tego nie czują , że to nie jest to ? Nie wierzę , to się zawsze czuje.