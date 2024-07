TYLKO NA PUDELKU: Były gwiazdor TVP powraca jako juror w "The Voice Senior"! Dotychczasowy skład został ZWOLNIONY

Od grudnia jesteśmy świadkami wielkiej rewolucji w Telewizji Polskiej. Po wielu latach nieobecności na antenę wracają dawne gwiazdy z nowymi programami, jak np. Barbara Kurdej-Szatan, która poprowadzi "Cudowne lata", czy też Robert Janowski, który ponownie będzie gospodarzem show "Jaka to melodia?". Zmiany czekają także na widzów "Koła fortuny". Niedawno ujawniono, kim jest następca Norbiego.

Jak informował Pudelek, zmienił się także skład "The Voice of Poland". Nowych talentów będą poszukiwać Lanberry, Tomson i Baron, Michał Szpak oraz Kuba Badach. Jak tłumaczyła nam osoba z produkcji, zależało im na fachowości zaproszonych do współpracy gwiazd.

Nowa edycja "The Voice of Poland" będzie różnić się od poprzednich. Kryteria wyboru gwiazd do oceny uczestników opierały się na ich profesjonalizmie, wiedzy i merytorycznym podejściu, a nie na popularności w mediach. To uczestnicy powinni być najważniejsi, nikt nie powinien odwracać od nich uwagi - usłyszeliśmy.

Nasze źródła wskazują, że bez zmian pozostaje skład "The Voice Kids". W dziecięcej odsłonie programu zobaczymy ponownie Nataszę Urbańską, Cleo oraz Tomsona i Barona.

Nowi trenerzy w "The Voice Senior". Powrót Roberta Janowskiego do TVP

Inaczej sytuacja wygląda w "The Voice Senior". Tutaj wymieniony został cały skład trenerski. Pracę stracili Maryla Rodowicz, Alicja Węgorzewska, Halina Frąckowiak oraz Tomasz Szczepanik z zespołu Pectus. Jak informowaliśmy, Rodowicz zostanie zastąpiona przez Andrzeja Piasecznego.

Piasek jest bardzo miłym kolegą, życzę mu powodzenia - powiedziała nam o swoim następcy.

Obok wokalisty zobaczymy Roberta Janowskiego, jeszcze do niedawna jurora w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", który po zmianie władzy w TVP powrócił do łask publicznego nadawcy. Ostatnio, razem z żoną Moniką Janowską, ładowali baterie na wakacjach, by z nową energią mógł wejść na plany dwóch programów.

Robert świetnie się sprawdził jako juror w show Polsatu. Sam jest doświadczonym muzykiem, jesteśmy przekonani, że doskonale poradzi sobie jako trener śpiewających seniorów - mówi nam osoba z produkcji.

W roli trenerów zobaczymy jeszcze dwie artystki, ale ich nazwiska pozostają tajemnicą.

