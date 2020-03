TYLKO NA PUDELKU: Dagmara z "Królowych życia" PIJE SZPIK i prosi Jacka, by pozwolił lekarzowi na zbadanie prostaty (WIDEO)

Do zacnego grona celebrytów regularnie dostarczających widzom powodów do uśmiechu, należy oczywiście Dagmara Kaźmierska z Królowych życia oraz jej partner Jacek .

Po "wysysywaniu" drinków królowa życia namówiła partnera do zadbania o swoje zdrowie i przebadania prostaty . Niestety mało świadomy Jacek nie spodziewał się tego, co spotkało go w gabinecie...

On był pewien, że będzie chodziło o badanie krwi. Ewentualnie, że będzie to badanie, jakby to powiedzieć… wzrokowe! - zdradziła Dagmara. On się nie spodziewał, że to może być bardziej dogłębne badanie.