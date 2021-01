TYLKO NA PUDELKU: Edward Miszczak przechodzi na emeryturę?! "Trwają już przygotowania do jego odejścia"

Edward Miszczak w marcu skończy 66 lat. Życie zawodowe zaczynał jeszcze w Radiu Kraków i radiu RMF FM, ale w 1997 roku związał się z TVN-em. Pracuje w tej stacji 24 lata, a od 23 jest jej dyrektorem programowym. Wydaje się więc, że pozycja Edwarda Miszczaka jest niepodważalna - zwłaszcza że to on w kuluarach ma decydować, które gwiazdy warto promować, a których czas już przeminął.

W marcu Edward Miszczak idzie na emeryturę. W TVN trwają już przygotowania do jego odejścia. Prawdopodobnie ma go zastąpić Lidia Kazen, która jest dyrektor programową TTV. Grupa przygotowuje się również do sprzedaży, prawdopodobnie stację ma przejąć Disney. Stąd takie porządki - mówi nam jeden z pracowników TVN.