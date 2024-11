TYLKO NA PUDELKU: Grzegorz Hyży pozwał partnera Mai Hyży. "Znieważenie słowne". Zapadł nieprawomocny wyrok

Partner Mai Hyży usłyszał nieprawomocny wyrok. W tle Grzegorz Hyży

Jak dowiedział się Pudelek, Grzegorz Hyży pozwał także partnera Mai i oskarżył go o to, że w marcu 2021 roku znieważył go słowami powszechnie uznanymi za obelżywe, co stanowi czyn z art. 216 § 1 kk, oraz zniesławił go słowami mogącymi poniżyć go w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla prowadzonej działalności, czyli czyn z art. 212 § 1 kk.