Maja Hyży IDZIE NA WOJNĘ z byłym menadżerem? "Kwestie rozliczenia pozostawiam prawnikom". Marcin Wieczorek reaguje

Maja Hyży przed laty zyskała popularność jako jedna z uczestniczek show "X Factor" . Choć nie udało jej się wygrać programu, nagrała muzyczny materiał, który nie cieszył się zbyt duża popularnością. Na chwilę usunęła się w cień, by po kilku latach wrocić pod skrzydłami Marcina Wieczorka .

Mężczyzna w przeszłości był odpowiedzialny za karierę Edyty Górniak i wykorzystał to doświadczenie, aby Maja Hyży zaczęła się pokazywać szerszej publiczności. Dwukrotnie walczyła o miejsce na Eurowizji , a dodatkowo miała okazję śpiewać podczas "Sylwestra Marzeń z Dwójką" . Ich współpraca dobiegła końca.

Maja Hyży zakończyła współpracę z menadżerem

Były menadżer Mai Hyży ujawnia kulisy rozstania

Marcin Wieczorek odniósł się już do kwestii zakończonej współpracy. W przesłanym Pudelkowi oraz innym serwisom oświadczeniu dał do zrozumienia, umowa między nim a Hyży została rozwiązana dopiero w czerwcu tego roku, co miało być związane z ukryciem przez wokalistkę pewnych faktów z życia prywatnego.