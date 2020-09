TYLKO NA PUDELKU: "Hotel Paradise". Do gry wejdzie nowa uczestniczka! "KOBIETY JEJ NIE LUBIĄ"

Nini 10 min. temu zgłoś do moderacji 11 0 Odpowiedz

Wielu pewnie marzy o Mercedesie albo innym drogim aucie. Drogiej torebce czy butach. Ale jak tak ciągle pokazujecie te panie do towarzystwa oklejone metkami to niedobrze się robi. Wolę zejść na ziemię. Kupić średniej klasy samochód i dobrej jakości ciuchy niekoniecznie z drogą metką. Wszystko co kiedyś było ekskluzywne kojarzyć się będzie przez te glonojady z tandetą, kiczem i prosty*****