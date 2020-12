TYLKO NA PUDELKU: Joanna Przetakiewicz tłumaczy się z NIENOSZENIA maseczki na zakupach: "URWAŁA MI SIĘ GUMKA"

OpendMind 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Polacy to jednak głupcy. Zamiast cieszyć się z widoku ludzi niezamaskowanych, odważnych, którzy dobrze wiedzą, że rząd łamie prawo i naszą wolność, nakazując nam je nosić, to my kurde gnoimy ludzi, którzy mają rozum... rzeczywiście cała polska inteligencja została wybita