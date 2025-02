TYLKO NA PUDELKU: Kasia Nast WYBACZA Paulinie Smaszcz, że ta DRWIŁA z niej w telewizji: "Na tym polega piękno tego świata"

Kasia Nast wybacza Paulinie Smaszcz

Ja mam dosyć specyficzne podejście do różnych rzeczy, tak jak pewnie wiecie i zauważyliście. Absolutnie nie mam tak, że jest mi przykro z tego powodu. Ja z Pauliną mam cudowny kontakt. Też rozmawiałyśmy a propos tego, co ona mówiła, a propos tego portalu "pier***nięta.pl". Gadałyśmy o tym, dlatego, że to padło jako pytanie w jakimś podcaście, ktoś robił ze mną wywiad i zadał mi takie pytanie, co na ten temat sądzę. Ja generalnie jestem osobą, która żyje bardzo mocno w swojej prawdzie, więc skontaktowałam się z Paulą i mówię: "Paula, chciałam cię zapytać o taką i taką rzecz". I my sobie totalnie przepięknie to wszystko wyjaśniłyśmy, więc nie mamy żadnego żalu do siebie - wyjaśniła w obszernych słowach.