TYLKO NA PUDELKU: Kolejny Polak, Michał Więcławski, dołączył do obsady "The Crown"! "Wszystko odbywało się online"

Polscy fani The Crown zapewne nie posiadają się z radości. Nie dość, że w najnowszym, piątym sezonie w rolę księżnej Diany wciela się aktorka o polskich korzeniach - Elizabeth Debicki, to jeszcze teraz udało nam się ustalić, że do produkcji dołączyło dwóch polskich aktorów. O sukcesie Anny Antonowicz informowaliśmy już w weekend. Dziś przyszła natomiast pora, aby podzielić się kolejną porcją przyjemnych wieści - w najnowszych odcinkach popularnej serii podziwiać będziemy mogli również Michała Więcławskiego.

Skontaktowaliśmy się z Michałem w celu uszczegółowienia naszych informacji. Na szczęście chłopak nie ostudził naszego entuzjazmu.

Zobacz także: Zmarł książę Filip. Ekspertka opowiedziała o kontrowersyjnym wątku z jego życia

Mogę potwierdzić, że znalazłem się na planie serialu. Fenomenalna przygoda - odpisał nam Michał i uchylił nieco rąbka tajemnicy na temat tego, jak trafił do serialu. Oczywiście póki co więcej się raczej nie dowiemy, bo twórców "The Crown" obowiązują restrykcyjne zapisy w umowach. Pozostaje czekać na premierę w listopadzie. Informację o castingu przesłała mi moja agencja w Londynie. Wszystko odbywało się drogą online ze względu na trwające obostrzenia w Wielkiej Brytanii. Proces castingu i doboru aktorów nie jest do końca jawny. Nagrałem i przesłałem selftape, a po czasie odezwała się do mnie produkcja - opisuje młody aktor w rozmowie z Pudelkiem.

Michał Więcławski jest wyraźnie podekscytowany, mogąc wziąć udział w tak wielkiej produkcji o międzynarodowym rozmachu. Jak sam podkreśla, obserwowanie Imeldy Staunton w roli Elżbiety II było dla niego niesamowitym przeżyciem.

Aktorzy i ekipa są genialni... A rozmach tej produkcji robi ogromne wrażenie, zaczynając od lokalizacji, w których kręcone są sceny, kończąc na kostiumach i charakteryzacji. Imelda w roli królowej to strzał w dziesiątkę, jest niesamowita. Dla mnie jest to masterclass w najczystszej postaci i jestem ogromnie wdzięczny za możliwość współpracy z takimi nazwiskami. Dla studenta aktorstwa jest to wymarzona lekcja. Jeszcze rok temu nadrabiałem zaległości w serialu, a kilka miesięcy później sam jestem jego częścią. Szok.

Michał Więcławski nie jest znowu takim skromnym "studentem aktorstwa". 26-latek pochodzi z Łowicza, ale mieszka i uczy się w Londynie, na prestiżowej uczelni artystycznej London College of Music. Co ciekawe, ma też dyplom licencjata z... technologii chemicznej zdobyty na Politechnice Warszawskiej.

Niestety związany umową o poufności Michał nie był w stanie zdradzić nam, kim jest grana przez niego postać.

Niestety nie mogę nic powiedzieć. Ale z całą pewnością będzie to jeden z lepszych sezonów. Czekamy na premierę.

Też już nie możecie się doczekać?

Zobacz także: Oszust z Tindera i skamlący Stanowski