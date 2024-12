TYLKO NA PUDELKU. Kulisy wizyty Wojciecha i Mariny Szczęsnych na gali w Warszawie. "Przylecieli prywatnym odrzutowcem na jeden dzień"

A co na to "ostatnie pokolenie" ? Nie przykleili się do pada startowego tak jak w najwyższym szczycie w poniedziałek rano do ulicy? No nie bo "ostatnie pokolenie" to chyba nastolatki które nie wiedzą nic o życiu i są na garnuszku rodziców, którzy pewnie samochodami dojeżdżają do pracy żeby zarobić na ich zachcianki. A pewnie połowa z nich jest zafascynowana piłkarzykiem