TYLKO NA PUDELKU: Natasza Urbańska dostała rolę w serialu Polsatu: "Oboje z Januszem są bardzo WDZIĘCZNI NINIE"

Przez wiele lat Natasza Urbańska konsekwentnie dążyła do tego, by znaleźć się w gronie pierwszoligowych celebrytów. Choć żona Janusza Józefowicza i gwiazda prowadzonego przez niego Teatru Buffo nieraz prezentowała widzom swoje liczne talenty, jej marzenia o sławie nie do końca się spełniły.

Natasza próbowała swoich sił m.in. jako projektantka mody i prowadząca programy telewizyjne. Niedawno zaskoczyła fanów ciekawą zmianą wizerunku, która jest związana z pojawieniem się na rynku jej nowej płyty.

Jak udało nam się ustalić, Nataszę już niebawem czekają nie tylko muzyczne wyzwania. Okazuje się, że właśnie dostała rolę w nowej produkcji Polsatu. Urbańska dołączy do obsady serialu Mecenas Porada, w której główną rolę gra Aleksandra Domańska.

To dla niej wielki sukces, bo od dawna nigdzie nie grała. Z powodu lockdownu Teatr Buffo ledwie przędzie, dlatego oboje z Januszem się cieszą i są bardzo wdzięczni Terentiew. Nina uważa, że Natasza jest bardzo utalentowana. To właśnie ona kiedyś zaprosiła ją do udziału w "Jak oni śpiewają" i znów chciałaby wykorzystać jej potencjał - zdradza nasze źródło.

Zobacz także: Natasza Urbańska - wielki powrót po latach. Nie ma już żadnych przeszkód

Dla Urbańskiej propozycja z Polsatu to szansa na renesans kariery telewizyjnej.

W serialu Natasza wciela się w matkę nastolatki. Na razie jest to nieduża rola, ale zawsze może zostać rozpisana w scenariuszu, jeśli przypadnie widzom do gustu. Wszyscy w stacji uważają, że Natasza nową rolą "wróci do gry". Z pewnością może liczyć na przychylność szefostwa stacji - dodaj nasz informator.

Będziecie oglądać?