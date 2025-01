TYLKO NA PUDELKU: Strasburger też walczy o odzyskanie pieniędzy! Komentuje oświadczenie kantoru ws. Dereszowskiej: "ABSURDALNE"

Ludzie, to oczywiste, że cinkciarz to oszuści, było to wiadomo od dobrych kilku miesięcy. Czy naprawde warto rozkminiac ich oświadczenie? Tonący brzydko się chwyta, ja bym wolała, żeby ludzie nie ufali nigdy takim instytucjom, choćby reklamowali je celebryci. Amber Gold, linie OLT było wspierane przez wierchuszkę PO, a zostały z tego tylko długi. Nie wierzcie nigdy takim szemranym biznesom, a celebryci to powinni się uderzyć też we własne piersi, bo to oni dawali swoją twarz chocby Wojtkowi z Zanzibaru.