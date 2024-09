TYLKO NA PUDELKU: Sylwia Peretti miała wypadek. "Auto wypadło z drogi". Menadżer gwiazdy zabrał głos

Sylwia Peretti zdobyła popularność, występując w show "Królowe życia". Nieco ponad rok temu gwiazda ograniczyła medialną aktywność do minimum, a wszystko przez rodzinną tragedię. W połowie lipca w centrum Krakowa doszło do wypadku samochodowego, w którym zginął syn Sylwii oraz trzech innych mężczyzn. Pojazd prowadzony przez Patryka wypadł z drogi i dachował w okolicach Mostu Dębnickiego. Śledztwo wykazało, że kierowca miał we krwi 2,3 promila alkoholu i jechał z prędkością przekraczającą 162 km/h.