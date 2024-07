Sylwia Peretti świętuje rocznicę ślubu. Pokazała zdjęcie z mężem i nawiązała do śmierci syna: "Razem z tęsknotą spoglądamy w niebo"

hau najs 1 godz. temu zgłoś do moderacji 133 19 Odpowiedz

" Niech Wam się wszystko spełni, czego nam życzycie - pisała Sylwia Peretti na Instagramie". A więc pani Sylwio: : pokory, skromności, stawienia czoła faktowi że syn zabił inne osoby żeby nakarmić swojego demona prędkości, przeproszenia ofiar pani syna za to co syn zrobił ponieważ to od pani się nauczył że on nie musi się stosować do reguł obowiązujących innych, przyjęcia na siebie odpowiedzialności za to jak go pani wychowała, nie lansowania się na śmierci syna itd. To tak na dobry początek. Serdeczne życzenia