Śledztwo w sprawie wypadku syna Sylwii Peretti PRZEDŁUŻONE. Pojawiły się nowe okoliczności

W połowie lipca ubiegłego roku doszło do tragicznego w skutkach wypadku samochodowego w centrum Krakowa. Pojazd prowadzony przez syna Sylwii Peretti wypadł z drogi i dachował w okolicach Mostu Dębnickiego. W wypadku zginął Patryk Peretti i trzech młodych mężczyzn. Śledztwo wykazało, że kierowca miał we krwi 2,3 promila alkoholu i jechał z prędkością przekraczającą 162 km/h, a rejestratory nie odnotowały próby hamowania.

Zobacz także: Pilarczyk o tragicznym wypadku syna Peretti: "Przerażajace. Szarżowanie po ulicy, to nie jest pokazywanie swoich jaj"

Śledztwo w sprawie wypadku syna Sylwii Peretti przedłużone. Co ze świadkiem?

Został wystosowany do Wielkiej Brytanii wniosek o udzielenie międzynarodowej pomocy prawnej poprzez przesłuchanie ustalonego świadka. Do chwili obecnej, pomimo monitowania, brak jest informacji o wykonaniu wnioskowanej czynności - mówi śledczy w rozmowie z lovekrakow.pl.

To ekspertyza biegłego, który wykonał oględziny rozbitego renault, to wyniki sekcji zwłok kierowcy i pasażerów pojazdu, to ekspertyza na temat stanu technicznego samochodu oraz zapisy miejskiego monitoringu z trasy, którą jechało żółte renault - mówi o zgromadzonym materiale prokurator Rafał Babiński.