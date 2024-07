Sylwia Peretti sprzedaje swoją WILLĘ: 7 pokoi, 3 łazienki, strefa SPA z saunami. Znamy cenę. KOSMICZNA!

No cóż 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Cena równoznaczna do ceny p. Pazurów. Choć za taką kasę wolałabym wybudować sobie dom od podstaw swój, ze swoją energią i swoją wygodą. Ale póki co, 6 baniek to tylko pobożne me życzenia😊