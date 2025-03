TYLKO NA PUDELKU: UOKiK odpowiada Małgorzacie Rozenek. Nie wywinie się od zapłacenia ponad 220 tysięcy złotych kary?

Żywe słupy ogłoszeniowe, z całą rodziną reklamujące co się da, cały czas. Inne media to powielają co kto dziś ubrał jakiej marki. To są konkretne dochody, nie mówiąc o darowanych ubraniach, torebkach, przedmiotach. Towarzystwo uważa się za nadklasę i Polacy mają jechać na tydzień nad Bałtyk, oni lecieć tłumnie a to na Zaznibar, a to do Azji, ale i nawet na wakacjach zarabiać reklamując co się da. Pora płacić podatki a także sprawdzać, czy reklamowane produkty są godne polecenia. Naiwni kupują produkt, bo znani ich zapewnili, że to coś jest warte wydania ich pieniędzy. To powszechne u celebrytów.