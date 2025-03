Małgorzata Rozenek nie zgadza się z karą UKOiK. Opublikowała pismo od prawnika "Z NIEZROZUMIENIEM przyjęła decyzję"

Wielki smród jest wokół fundacji MRM, mającej pomagać kobietom w kwestii in vitro, którą RÓWNO PIĘĆ LAT TEMU (styczeń 2020) zarejestrowała Małgorzata Rozenek, trzecia żona Radosława Majdana! Fundacja jest martwa od samego początku do dzisiaj, nikomu nie pomogła i taka ciekawostka, że NIKT od tylu lat nie chce skontrolować, co się tam dzieje, a wygląda to na pralnię pieniędzy. Może czuwać nad tym Stanisław Kostrzewski, ojciec Małgorzaty Majdanowej. To potężny człowiek PiS, były skarbnik tej partii. Wie bardzo dużo o wielu ludziach z kręgu obecnej władzy „uśmiechniętej Polski”, ale także o tych najważniejszych z PiS. Ma odpowiednie nagrania, dokumenty i tak zwane „haki”. Prosty układ: trzymajcie się z dala od fundacji mojej ukochanej córeczki, od niej samej, róbcie to, co ona chce i lubi, dawajcie jej programy TV, bo jeżeli ktoś zacznie ją ruszać, to ja ruszę was….