Małgorzata Rozenek odpowiada na doniesienia o kontroli UOKiK: "Prowadzę działalność UCZCIWIE i TRANSPARENTNIE"

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów niejednokrotnie udowodnił już, że potrafi pokazać zęby i ugryźć tam, gdzie zaboli najbardziej. Jeszcze do niedawna w mediach społecznościowych panowała wolnoamerykanka, jeśli chodzi o zamieszczanie materiałów od sponsora. UOKiK słusznie zauważył, że nieinformowanie obserwatorów o tym, że próbuje im się coś sprzedać, jest najzwyklejszym w świecie oszustwem . Choć od ukarania pierwszej transzy influencerów minęło już trochę czasu, wciąż są tacy, którzy mają pewne trudności z zaadaptowaniem się do nowej rzeczywistości.

Kontrola UOKiK - Małgorzata Rozenek odpowiada

Nie musieliśmy czekać zbyt długo, nim wywołana do tablicy gwiazda TVN zabrała głos w palącej sprawie. W odpowiedzi na oświadczenie UOKiK Gonia zamieściła swoje własne oświadczenie na Instagramie. Jak twierdzi, nie została wcześniej poinformowana o prowadzonym śledztwie, przez co całe to zamieszanie nieco ją zaskoczyło. Jak jednak przekonuje, nie ma sobie absolutnie nic do zarzucenia.