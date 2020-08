TYLKO NA PUDELKU: Weronika Książkiewicz ratuje domowy budżet, reklamując TANIE WINO: "Dostała jedynie 30 tys. To ŻENUJĄCA KWOTA"

Charlotte 22 min. temu zgłoś do moderacji 30 2 Odpowiedz

Zenujacy to jest ten artykul. W Belgii wogole nie ma celebrytow i ludzie zyja. Skromnie sie ubieraja i nie obnosza z pieniedzmi nawet jak maja miliony.Jesli kupuja markowe ubrania to zazwyczaj bez znaczka a w Polsce?Niedowartosciowani ,zakompeksieni ludzie musza sie oblepiac metkami jak jakies clowny, zawsze czuja sie gorsi od tych zza granicy, musza jadac krewetki i pijac prosecco jakby kotlet z kapusta nie wystarczal. Ludzie pracujacy w korporacji szydza z tych z biedronki, oszukuja i pocieszaja sie, ze zarabiaja wiecej a to nieprawda. W jakim celu jest to wszystko? Nie mozecie po prostu byc soba? Po co to udawanie?