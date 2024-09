TYLKO NA PUDELKU: Wiemy, dlaczego Antoni Królikowski nie pojawił się na drugiej rozprawie rozwodowej

Wrocław od Warszawy to jest niecałe 350 km. Kogo on chce nabrać od kiedy dają zwolnienie na rozwód. Masz rozwód rozprawy jak widzimy są co najmniej pół roku wcześniej i termin jest znany. To co nie przewidział ,że będzie na planie. A co w lutym 2025 wypadnie pewnie znowu nie przyjedzie. Ten drugi dzieciak do szkoły pójdzie zanim ojczulek rozwód sfinalizuje bo zawsze coś.