TYLKO NA PUDELKU: Wiemy, kogo Aleksandra Domańska zagra w nowym serialu!

Była już Magda M., Prawo Agaty. Pojawiła się Chyłka. Kiedyś Ally McBeal, Prawo i porządek, czy coś w ten deseń. Co prawda nie polsatowe, ale ile można w kółko o jednym? Jak nie prawnicy, to lekarze. Jak nie lekarze, to policjanci. Nie ma innych, ciekawych grup społecznych? Dlaczego nikt nie filmuje fryzjerów, kucharek, sprzedawców agd, kierowców, bezrobotnych? Nie ma sprytnych, kreatywnych scenarzystów w tym dziwnym kraju? Przecież te wszystkie uczelnie filmowe, co rusz ktoś kończy. No ludzie, litości.