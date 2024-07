TYLKO NA PUDELKU: Znamy kulisy nowej śniadaniówki Polsatu. "Może okaże się, że warto zrobić w parach przetasowanie"

Wstyd🍿 5 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Ale sie Dow(n)bor splakal. Nie rozumie ze nikt nie chce go ogladac? Wyjazd z Polsatu, sa ciekawsi niz synek po protekcji bez zadnego talentu ani predyspozycji do tego nudny jak flaki z olejem i do tego taki co zdradza zone. Myslal ze bedzie mial fuche dozywotnio? A co on takiego umie. Niech nie placze bo to zalosne