Olga 15 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Instagram kontra rzeczywistość. Po co to robisz innym kobietom, dziewczynkom? Które potem chcą wyglądać tak jak influencerki udajecie, że wyglądacie? To powinno być karalne. I wy promujecie kobiecą jedność i przyjażń? Szkoda słow!!