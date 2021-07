TYLKO U NAS: Wiemy, kto pojawi się na ślubie Edwarda Miszczaka i Anny Cieślak! Lista gości jest imponująca

waw 58 min. temu zgłoś do moderacji 80 17 Odpowiedz

W oświadczeniu opublikowanym przez Centrum Monitoringu Wolności Prasy działającym przy Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich zaapelowało o „wyjaśnienie zarzutów pracowników i byłych pracowników telewizji TVN na temat łamania praw pracowniczych oraz niewłaściwych metod zarządzania stacją skutkujących m.in. działaniami o charakterze cenzury prewencyjnej”.-Ze względu na pozycję telewizji TVN na polskim rynku medialnym oraz związane z nią oddziaływanie na społeczeństwo zarzuty te powinny stać się przedmiotem kontroli odpowiednich organów państwa nadzorujących media elektroniczne oraz instytucji zajmujących się przestrzeganiem w Polsce prawa pracy - zaznaczono. CMWP zapowiedziało, że będzie monitorować spór byłych pracowników TVN z nadawcą „pod kątem przestrzegania zasady wolności słowa i niezależności dziennikarskiej oraz praw pracowniczych” Zarzuty wobec TVN Grupy Discovery przedstawił we wpisie facebookowym Kamil Różalski, który przez ponad 20 lat pracował w firmie jako operator obrazu. Zapowiedział, że w najbliższym czasie poda konkretniejsze, udokumentowane informacje na ten temat. Do większości czołowych redakcji w Polsce i wielu amerykańskich trafił anonimowy list podpisany przez „pracowników TVN”, w którym obszernie opisano zarzuty wobec kierownictwa firmy dotyczące zarządzania spółką i traktowania pracowników. „W 10-stronicowym dokumencie opisano domniemane kulisy odejścia kilku osób z zarządu TVN, niedawnych zwolnień oraz zaszczepienia się poza kolejnością przeciw koronawirusowi przez Kieli i dyrektora programowego firmy Edwarda Miszczaka. W bardzo złym świetle przedstawiono metody zarządzania Katarzyny Kieli, skrytykowano też globalne władze Discovery za to, że nie zareagowały na sygnały o nieprawidłowościach w polskim oddziale koncernu”.„List trafił do redakcji czołowych stacji telewizyjnych, radiowych, tytułów prasowych i serwisów internetowych w Polsce, a także najważniejszych mediów amerykańskich. W wykazie odbiorców są też przewodniczący i wiceprzewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, szefowie największych w Polsce domów mediowych i firm audytorskich, a także naczelni rabini w Polsce i Nowym Jorku”