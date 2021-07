TYLKO NA PUDELKU: Znamy SZCZEGÓŁY ŚLUBU Edwarda Miszczaka i Anny Cieślak! "Chcą zjednać przychylność jego starszego syna"

Elwir 8 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Wole go niż Kurskiego. Nie przepadam ogólnie za TVN ale jak widzę co wyprawia PiS i co idzie z naszych podatków to krew mnie zalewa. Może dlatego,że sam z państwa nic nie wyciągam i nie oczekuje prócz godnego życia i poszanowania ludzi pracujących