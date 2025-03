Tymczasem w "Hotelu Paradise": Amanda informuje, że dzieci nazwie "Dorsz, Blondinal i Sara"

Amanda podpadła fanom "Hotelu Paradise"

Jestem przerażona tym jak te dziewczyny się zachowują nie wspominając o tych sztucznych włosach, rzęsach, tipsach...; Boże. Co to za ludzie w tej edycji? Tak to chyba jeszcze nie było…; Szczerze? Ta edycja to jakaś porażka nie da się tego oglądać… Cały czas pokazywane są gołe du*y i przypomina to trochę "Warsaw Shore"… To jest tylko moja opinia, może komuś innemu przypadnie do gustu, ale ja zdecydowanie zakończyłam oglądanie po drugim odcinku, bo mnie to odpycha. Może lepiej wrócić do tego, co było w pierwszych sezonach!?; Ta edycja to dramat; Mam wrażenie, że oglądam "Warsaw Shore", a nie "Hotel Paradise" - czytamy w komentarzach.