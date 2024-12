Patricia Kazadi szaleje na jarmarku i kupuje choinkę na ostatnią chwilę

Dla jednych ostatnie dni przed kolacją wigilijną upływają pod znakiem gorączkowych przygotowań i gotowania kilku potraw jednocześnie. Inni zaś wolą skupić się na spotkaniach w gronie dawno niewidzianej rodziny i przyjaciół, nieszczególnie przejmując się nieumytymi oknami i wciąż zalegającą w piwnicy choinką. W zdecydowanie najlepszym położeniu są ci, którzy mogą po prostu przybyć do rodzinnego domu na gotowe.

Patricia Kazadi zdała sobie sprawę z nieubłaganie upływającego czasu. Zakasała więc rękawy swego uroczego zielonego sweterka i w późny sobotni poranek ruszyła na targowisko celem zakupu żywego drzewka. Ostatecznie skorzystała z porady sprzedającego, który pomógł jej w wyborze choinki, przeniesionej do jej czarnego mercedesa .

Nowa prowadząca "Must Be The Music" skorzystała też z bogatej oferty dekoracji zaprezentowanych na rozlicznych stoiskach. Jej uwagę szczególnie przykuł skromny wieniec. 36-latka zaopatrzona w gwiazdę betlejemską i ozdoby zapakowane w świąteczną torbę z uśmiechem na twarzy ruszyła przed siebie.