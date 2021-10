Uczestnicy "Top Model" w kolorowej kampanii "Odzyskaj Swój Błysk"

Tym razem o współpracę z początkującymi modelami pokusiła się marka Orbit. W jednym z zadań uczestnicy musieli wcielić się w rolę aktorów i wziąć udział w spocie reklamowym gum do żucia. Gośćmi specjalnymi odcinka, którzy mieli im w tym zadaniu pomóc, byli Misiek Koterski i reżyser Marcin Starzecki.

Modele pracowali w kilkuosobowych grupach. Każda z nich miała do odegrania 3 scenki: w sypialni, na korcie tenisowym oraz przy basenie. We wszystkich tych "okolicznościach przyrody" mieli pokazać nam młodych, znudzonych ludzi, którzy odzyskują pewność siebie i chęć do zabawy dzięki gumie Orbit.