Uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podejrzany o ZAMORDOWANIE i POĆWIARTOWANIE swojej partnerki!

Jak dzisiaj słuchałam w autobusie perorowania pana z Ukrainy jak to pracownik polskiego sklepu z RTV AGD ma obowiązek!!! znać obce języki, bo ludzie z zagranicy mogą coś chcieć kupić, to mi się krew zagotowała. Przyjechałeś uju do Polski to powinieneś od pierwszego dnia uczyć się naszego języka a nie my twojego! Jak się nie podoba, nie umiesz się dogadać, to zawsze możesz uciekać przed wojną do Moskwy! W moim mieście na wiele lat przed obecną wojną było dużo Ukraińców, którzy przyjeżdżali tu do pracy. Ale to byli jakby inni ludzie. Ci, co teraz wjechali do Polski to jest jakiś mentalny kosmos. Nie widac po nich żadnej wojennej traumy. Widać butę, arogancję i roszczeniowość. Z każdym kolejnym kontaktem z tą nacją ubywa mi współczucia i jakiejkolwiek empatii do nich.