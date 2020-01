Uduchowiona Ilona Felicjańska filozofuje na Instagramie: "Choć moja droga bywa trudna, ŻYCIE CHCE MOJEGO SZCZĘŚCIA"

"W mojej poprzedniej książce "Znalazłam klucz do szczęścia" napisałam: Miłość. To mój klucz do szczęścia" - zaczęła swój wywód Ilona. "Nie ma szczęścia bez miłości. I nie ma miłości bez akceptacji, wdzięczności i wybaczenia. Kiedy piszę "miłość", nie mam na myśli miłości postrzeganej w sposób tradycyjny – miłości do kogoś. Chodzi o głęboką, prawdziwą miłość do siebie. Poprzez nią można dopiero pokochać ludzi i świat. Ona jest najważniejszym kluczem nie tylko do szczęścia, ale do całego wszechświata. Poszukiwania go wiodły przez wiele krętych dróg i trwały wiele lat. Ale czy to, że napisałam książkę "Znalazłam klucz do szczęścia" oznacza, że się zakończyły? Nie. Ta droga nigdy się nie kończy. Bo o miłość, o szczęście trzeba dbać każdego dnia."