Ufarbowany na czerwono Kanye West robi zakupy w "sklepie dla ubogich" (ZDJĘCIA)

Szeri 39 min. temu zgłoś do moderacji 20 0 Odpowiedz

Jeśli jest rzeczywiście chory niepowinni go śledzić ani o nim pisać. To jest robienie sensacji z cudzego nieszczęścia. Kto miał styczność z osobą chorą psychicznie w rodzinie lub wśród znajomych ten wie jak bolesne są to sprawy.