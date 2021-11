Ujawniono OSTATNIE SŁOWA Halyny Hutchins wypowiedziane po postrzeleniu przez Aleca Baldwina

love 34 min. temu zgłoś do moderacji 9 6 Odpowiedz

Zauważyliście, że zawsze w komentarzach ludzie gorzej oceniają kobietę niż mężczyznę? Zawsze. Nawet w tym przypadku żałują tego gościa, bo im się podoba, bo przystojny, że jak on teraz będzie żył. Ludzie, to był producent tego filmu, nie zwykły aktor i jedyne czego się boi to kary finansowej i kicia. Żadnej traumy nie będzie. Kilka godzin wcześniej ludzie odeszli z pracy ze względu na niejasne płatności, brak przestrzegania bhp i wiele innych.