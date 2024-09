Ujawniono wyniki sekcji zwłok czterech ofiar katastrofy jachtu miliardera. Przyczyną ich śmierci NIE BYŁO utonięcie

Pod koniec sierpnia media z całego świata obiegła wieść o tragedii, jaka rozegrała się u wybrzeży Sycylii. W wyniku trąby morskiej zatopiony został jacht należący do "brytyjskiego Billa Gatesa". Na pokładzie należącej do Michaela Lyncha łodzi Bayesian znajdowały się 22 osoby, w tym córka wspomnianego miliardera. Niestety, po kilkunastu godzinach poszukiwań znaleziono ciała zarówno potentata technologicznego, jak i jego zaledwie 18-letniej pociechy Hannah . Ostatecznie służbom udało się uratować 15 z 22 osób.

Katastrofa jachtu miliardera. Ujawniono wyniki sekcji zwłok

W grupie siedmiu osób, które podczas feralnej celebracji na morzu straciły życie, znaleźli się m.in. bankowiec Jonathan Bloomer i jego żona Judy Bloomer oraz prawnik Chris Morvillo i jego żona Neda Morvillo. W czwartek ujawniono wyniki sekcji zwłok tych czterech osób. BBC, powołując się na włoskie media, podaje, że żadna z ofiar nie miała wody w płucach , co sugeruje, że do zgonu nie doszło w wyniku utonięcia. Jak ujawniają śledczy, przyczyną śmierci było uduszenie się z powodu braku tlenu.

Serwisy informacyjne z Italii wskazują, że ich ciała odnaleziono po lewej stronie jachtu. To właśnie tam ofiary najpewniej poszukiwały powietrza, gdy jacht przechylał się na prawo. Początkowo, gdy do wnętrza wywróconej łodzi zaczęła dostawać się woda, pozostawały tam jeszcze uwięzione bąble powietrza. Po pewnym czasie tlen się skończył, co doprowadziło do śmierci przez uduszenie. Na ciałach ofiar nie znaleziono żadnych obrażeń.