Ukochana Macieja Zakościelnego ZACHWYCA wyrzeźbioną sylwetką na plaży. Fani zachwyceni: "Figura marzenie" (FOTO)

Choć dziś Paulina Wyka cieszy się z pełnej rodziny, to nie ukrywa, że błogosławiony stan miał też swoje cienie. Swego czasu partnerka Macieja Zakościelnego przyznała, że w obu ciążach przybrała na wadze po 30 kilogramów, a powrót do dawnej figury kosztował ją wiele wyrzeczeń i pracy.

Modelka postanowiła jednak podjąć wyzwanie i choć powrót do figury sprzed ciąży trwał trzy lata, to postawiła na swoim. Teraz Wyka pochwaliła się sylwetką podczas wypoczynku na kalifornijskiej plaży. Podczas instagramowej sesji w Malibu Paulina pozowała w pomarańczowym bikini i prezentowała do aparatu wyrzeźbiony brzuch.