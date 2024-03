Ukochana Marcina Hakiela jest MŁODSZA od tancerza. Komentuje ich różnicę wieku: "To TYLKO liczba"

Dominika o różnicy wieku w związku z Hakielem

Dominika wspiera swojego ukochanego w "TzG". Co tydzień trzyma za niego kciuki na widowni. Również w mediach społecznościowych kobieta nie ukrywa się ze swoim uczuciem. Ostatnio po raz kolejny zorganizowała sesję pytań i odpowiedzi. Parę z nich dotyczyło właśnie jej relacji z Marcinem Hakielem.

I tak na przykład jedna z osób zapytała o różnicę wieku między Dominiką, a partnerem. Ta zdradziła, że chodzi dokładnie o 9 lat. Napisała też, jak się z tym czuje na co dzień.

Szczerze mówiąc, nie mam zdania na temat różnic wieku. Dla mnie to tylko liczba. Na co dzień o tym nie myślę, chociaż liczę, że w następnym życiu spotkamy się szybciej - czytamy.

Miłość kwitnie

Sesja Q&A to nie tylko pytania i odpowiedzi. Jedna z internautek podzieliła się też po prostu swoim spostrzeżeniem na temat Marcina i Dominiki.

Wniosłaś dużo pozytywnej energii do Hakiela. Za to pokochałam na nowo was oboje. Pozdrawiam - napisała.