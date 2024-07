Uzbrojeni w zegarki za 100 tys. Marcela Leszczak i Michał Koterski maszerują na premierę spektaklu Sebastiana Fabijańskiego (ZDJĘCIA)

MatkaNaturaPo... 53 min. temu zgłoś do moderacji 27 3 Odpowiedz

Dlaczego polacy do polaków zwracają się po angielsku? Dlaczego mówią creepy zamiast... straszny, odrażający, przyprawiący o gęsią skórkę.... To jest tak głupie,że aż nie wiem jak to wytłumaczyć. Zrobiliśmy sobie językową kolonie angielską w Polsce! Ostatnio widziałam rachunek z restauracji, na którym było napisane,że ktoś w Polsce zamówił...napoje pomarańczowe, zupę pomidorową i filet z kurczaka z...chips!!! Serio ludzie, tak trudno napisać ...frytki!!!?? Tym bardziej,że u nas chips oznacza coś zupełnie innego! Na serio mnie to wk..., denerwuje!! A dla ciekawostki dodam,że jestem... tłumaczem języka angielskiego!