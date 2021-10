Viola Kołakowska "tłumaczy się" z agresywnego wpisu o LGBT: "Pod przykrywką walki o tolerancję rozgrywa się gra o DUSZE DZIECI"

W ciągu ostatnich dwóch lat Viola Kołakowska z żyjącej w cieniu Tomasza Karolaka matki jego dzieci wyrosła na naczelną koronasceptyczkę. "Działająca" głównie na Instagramie celebrytka powzięła sobie za cel udowodnienie, że pandemia została wymyślona, a ci, co chorują, najzwyczajniej w świecie udają.

To jednak nie koniec, bowiem jednocześnie u "oświeconej" Violi rozwijało się zainteresowanie kosmosem, masonerią, "medycyną" naturalną, a nawet kryzysem seksualności.

Zobacz także: Viola Kołakowsk ogłasza: "Ludzie chorują przez lockdown, nie wirusa"

Do ostatniego z zagadnień 44-latka nieoczekiwanie powróciła kilka dni temu. Po dłuższej przerwie od regularnego publikowania w mediach społecznościowych, zamieściła wpis, w którym napisała, że... "LGBT to sekta". W piątek wieczorem postanowiła rozwinąć myśl.

Żeby było jasne, bo wciąż chyba nie kumacie - zaczęła poirytowana, tłumacząc się: Oczywiste, że nie chodzi o ludzi innej orientacji, ale o tych, którzy stoją za tym i używają was do propagowania idei skrajnie wykraczającej poza jakiekolwiek wartości - czytamy.

I wiem, że wielu z was też tak sądzi, że zostaliście użyci i że się nie zgadzacie z tym jakich narzędzi używają, by wpłynąć całkowicie na młodzież, wmawiając im, że teraz to cool być homoseksualnym lub najlepiej by zmieniali płeć - ubolewa mama 13-letniej Leny, która od pewnego czasu wkleja w sieci emotikony tęczowych flag i deklaruje, że jest osobą panseksualną.

To takie trendy i nie ma to nic wspólnego z prawdziwym poczuciem tożsamości seksualnej. Nagle wszystkie dziewczynki chcą być chłopcami, a wszyscy chłopcy są gejami - kontynuuje. Cool jest też popełnić samobójstwo. To wszystko znajdziecie w mangach anime, Cosplay i TikToku - żali się Viola, której pierworodna wykazuje zainteresowanie kulturą Japonii i aktywnie działa w popularnym serwisie. A to wszystko połączone właśnie z ideologią (wiadomo jaką). Pod przykrywką walki o tolerancję i równość rozgrywa się zupełnie inny teatr - gra o dusze dzieci - rozpisuje się.

Ofiarami propagandy (wiadomo jakiej) są dzieci. Możecie komentować jak wam się podoba, to mnie nie rusza. Taka jest prawda i to mnie nie rusza - powtarza, dosadnie dając do zrozumienia, że nie obchodzą jej opinie innych.

"Niestety", opublikowany przez Kołakowską tuż przed północą post szybko zniknął z Instastories...

Chcecie wiedzieć, dlaczego jesteśmy jednocześnie najlepszym i najgorszym portalem plotkarskim w Polsce oraz gdzie podziały się Grycanki. Posłuchajcie najnowszego odcinka Pudelek Podcast!