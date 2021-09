Viola Piekut bawi się na przyjęciu, którego tematem przewodnim była "Dzika Afryka". Atrakcją byli... CZARNOSKÓRZY STATYŚCI (ZDJĘCIA)

Werka 7 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

A ja lubię kulturę Bałkańską. Jak pojechałam do Serbii, to wszyscy byli w szoku, kiedy im zaśpiewałam Oj, Ruzice Rumena, bo to jest serbska pieśń luduowa. Nikt nie miał do mnie pretensji, że wyciągam jakąś starą piosenkę, o trudnym temacie, bo jest z perspektywy zakochanej kobiety, której ukochany idzie na wojne i nie wraca, bo wiadomo co się stało... jest to trudny temat dla Serbów... wojna... każdy wie dlaczego. Ale nikt mnie nie krytykował. Wszyscy byli pozytywnie zaskoczeni i śpiewaliśmy potem razem przy ognisku. A jakbym była celebrytką, to by mnie Pudel oskarżył o rasizm, że gwiazda pojechała do Serbii i śpiewa sobie piosenki o wojnie i ma lokalnych ludzi za tarkcję turystyczną...