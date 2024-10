W "Halo, tu Polsat" temat torebek za kilkaset tysięcy. Internauci zażenowani: "ŻENADA. Problemy pierwszego świata"

Temat luksusowych torebek w "Halo, tu Polsat". Internauci zażenowani

Niestety temat podzielił widzów. W social mediach śniadaniówki pojawiło się co prawda kilka pozytywnych komentarzy, znaczna większość internautów była zgodna co do tego, że materiał nie należał do najbardziej ambitnych.

Żenada; I to ludzi niesie teraz? Serio?; Problemy pierwszego świata; Żeby ktoś czuł się lepiej, żałosne wartości współczesnego świata; Totalnie bzdurne nakręcanie niepotrzebnych zakupów, ta torebka to nie klasa, to celebryctwo; Dla jednych torebka za 40 tysięcy jest oznaką luksusu, dla innych to nadal zwykła torebka. Dla niektórych to koszt leczenia ich dziecka; Temat torebek naprawdę ambitny - rozpisywali się ci, których dyskusja o torebkach za setki tysięcy ewidentnie nie porwała.