W sklepach CCC tłumy fanów gamingu. Dziś event w Katowicach. Wśród Gości – Smolasty

Game Garage Playoffs to seria eventów gamingowych organizowana przez CCC w ramach kampanii Back To School. Pierwsze wydarzenie miało miejsce w Galerii Bałtyckiej w Gdańsku, dzisiaj kontynuacja w katowickiej Silesii, kolejne odbędą się w największych miastach Polski już niebawem. To prawdziwa gratka nie tylko dla fanów gier!

Tłumy w salonie CCC czekają na celebrytów

16 sierpnia, na pierwszym wydarzeniu z cyklu Game Garage Playoff, w salonie CCC pojawiły się tłumy gości. Pierwsze osoby zjawiły się już z samego rana, by nie przegapić żadnej z atrakcji. Czekały na nich panele dyskusyjne, konkursy z nagrodami oraz spotkania z influencerami i gwiazdami, na czele z topowym polskim raperem – Smolastym, który zaraz po evencie pojechał do Sopotu, by wystąpić na Top of the Top Festival. Tak, wcześniej można było pograć z nim na konsoli!

Smolasty jest jednym z ambasadorów najnowszej kampanii CCC, w której dominuje sportowa wygoda i funkcjonalność. To prawdziwy ukłon w stronę mody ulicznej. W codzienne miejskie stylizacje doskonale wpisują się stylowe sneakersy najlepszych światowych marek i komfortowe ubrania w sportowym stylu, a także praktyczne plecaki z dużymi logotypami. Ma być komfortowo i na luzie. Marka do swojej kampanii zaprosiła najpopularniejsze osobowości świata muzyki, gier i Internetu. Wśród polskich gwiazd, obok Smolastego, znaleźli się: popularne tiktokerki Kinga Sawczuk i Iza Zabielska, artystka i aktywistka Ogi Ugonoh oraz gamingowy youtuber Kaluch. Do grona ambasadorów dołączyły również zagraniczne gwiazdy: Peti Marics, Vivien Sapi, Laura Giurcanu, Cesar Bitlan oraz Catalin Ionut.

Na kolejnych spotkaniach Game Garage Playoff będzie można spotkać nie tylko Smolastego, Kalucha czy Kingę Sawczuk, lecz także takich graczy jak: Junajted, Makito, Jcob, Izaak, Aquel, Nervarien, czy Lachu. Tego nie można przegapić!

Game Garage Playoff – kolejne eventy z cyklu już wkrótce

Kolejne wydarzenia z cyklu Game Garage Playoff są planowane w Katowicach (18.08), Łodzi (23.08), Szczecinie (25.08), Warszawie (27.08), Wrocławiu (30.08), Krakowie (01.09) oraz Poznaniu (03.09). Wybierzecie się?

