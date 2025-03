Wardęga wyśmiewa dziewczynę zatrzymanego Wojciecha G., która podczas afery wrzuca reklamy na Instagram: "NIE WSTYD CI?!"

Wojciech G. i jego działalność

Wardęga kpi z dziewczyny Wojciecha G.

Powiem wam, że ja już jestem naprawdę zszokowany - zaczął Wardęga. Zatrzymali Wojtka G. Jest chyba przewożony do prokuratury aż w Szczecinie. Jego dziewczyna, która zawdzięcza mu wszystko, całą swoją pozycję, wrzuca, k*rwa, dziś po jego zatrzymaniu reklamę gaci. K*rwa majtki w kratę reklamuje. Wiadomo, można przełożyć każdą współpracę, ja tam rozumiem, promocja się zaczyna, no ale można powiedzieć: "Słuchajcie u mnie jest taka wyjątkowa sytuacja, no nie wypada, żebym teraz majtki w kratkę reklamowała". Nie, no bo bym dwóch tysięcy nie dostała, czy tam trzech. Trzeba wrzucić. I wiecie, u nich dużo osób tam czekało, jak ona to skomentuje. Ale będzie miała większe zasięgi.