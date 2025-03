Budda KPI z zatrzymań influencerów. "Nie mam pojęcia, jak mogli do tego dojść". Powinien się odzywać?

Skoro influencerzy s tacy źli, i beznadziejni, to czemu telewizje takie jak Tvn zapraszają do programow typu ,,Królowe przetrwania" Lizi i Natsu, które przecież z telewizji znane nie są? Przecież to media tradycyjne z nich korzystają, a potem robią na nich nagonkę. Genzie od Friza byli ostatni u Wojewódzkiego w programie. Media tradycyjne czytają jakieś odludki po zawodówce, bo i tak nie zgłębiają horyzintów. Media tradycyjne ogłupiły ludzi do tego stopnoa,że w ich towarzystwie nie chce się przebywać. Media tadycyjne sieją ferment do tego stopnoa,zse normalni ludzie mają tego dość. Zostali im tylko rutyniarze, którzy nie wiedza, co robić ze swoim życiem.