Prokuratura zatrzymała dziennikarza TVN Turbo i influencerów ws. organizowania nielegalnych loterii!

Jak ja sie czuje zyciowo oszukana...! Od dziecka rodzice mi wpajali kulture grzecznosc empatycznosc...suniennosc. i do dzis jestem przesadnie poprawna. Zaluje..wolalabym byc cwana nie kminic tyle nie myslec tyle o innych,jak sie z czyms poczuja,tylko isc do przodu robic swoje...robic hajs..bo teraz wszystko jest na opak dzis sie kpi z dobrych ludzi i ich wykorzystuje,a cwaniactwo korzysta z zycia i bawi sie na calego.nie mysli za duzo.na pewno nie o innych.robi swoje po prostu. Wiem,probuje sie dostosowac do dzisiejszych czasow... Stalam sie bardziej asertywna nie jestem juz az tak wspolczujaca. Ale co z tego skoro nadal powielam stare schematy. Na koniec czuje rozgoryczenie bo ja sie podwiecam dla innych a inni dla mnie juz nie. Czasem czuje sie jak frajerka. Zaluje ze nie mam pazura i pewnej zuchwalosci. Dodatkowo zawsze bylam poprawna porzadna w relacjach damsko meskich,nigdy bym nie zdradzila poswiecam sie dla partnera,podświadomie choć tego nie chcialam stare sie matkom polka na zmiane z matka teresa. Nie wymagam drogich ciuchow i prezentow zazwyczaj place za siebie...dlatego wkurza mnie jak czytam wysryw inceli,jakie to kobiety sa zle i glupie najlepiej nas wykorzystać.pochwaly przemocy wzgledem kobiet cynicznie obrzydliwe tezy. Nie mam pojecia dlaczego to przezywamale czuje smutek strach i zlosc.bo ja przeciez taka nie jestem moje bliskie otoczenie kobiet tez nie! A tak sie o nas wypowiada i obraza. Az mysle zeby zostac singielka bo zaczynam bac sie mezczyzn mimo ze sie z nimi dogaduje i do tej pory mialam sporo kolegow,takich bez podtekstow.dzis mam obawy co w nich siedzi i czy czasem nie maja chorych zapedow czy pogladow.ze gardza kobietami,tlumacza gwalcicieli i oblesnie komentuja nawet 13latki ze do jednego sie nadaja... Pomyslcie o tym choc przez chwile..jak my nornalne kobiety sie czujemy.tym bardziej ze my chcemy dla was dobrze,zebyscie byli zdrowi,zeby obnizyli wam wiek emerytalny i rowniez zebyscie mieli prawo byc dobrym ojcem,a nie ze dziwna partnerka bo i takie sie zdarzaja wam to utrudnia. Boli i rani mnie to wszystko.niesprawiedliwa ocena i brak szacunku.przedmiotowe traktowanie tez sie zdarza bo jestem dosc zgrabna i mimo ze zaslaniam cialo to to i tak widac. Rozwazam terapie na ten temat. Mysle ze mam problem i nie odnajduje sie w dzisiejszych czasach.dodatkowo bardzo przezywam kazdy jeden gwalt i pozniejsze obrazanie ofiary czy morderstwa dzieci o ktirych chcac nie chcac czytam artykuly albo slysze w radiu . Placze przez to.jestem chyba zbyt wrazliwa Ci co doczytali dzieki wielkie.